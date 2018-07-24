بني ياس يصرف النظر عن قادري ويواجه الاتفاق السعودي اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن صرف النظر في التعاقد مع اللاعب الغاني محمد قادري القادم من صفوف نادي أوستريا فيينا النمساوي.

يذكر أنه كانت هناك مفاوضات وصلت إلى المرحلة النهائية مع اللاعب للانضمام للفريق السماوي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد ولكن لم يتم الاتفاق النهائي بين الطرفين.

ويدشن فريق الكرة بنادي بني ياس أولى مبارياته الودية عندما يلتقي اليوم الاتفاق السعودي ودياً. وانتهى السماوي من المرحلة الأولى التي شملت التمرينات البدنية، ويدشن اليوم المرحلة الثانية والتي يسعى فيها الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف إلى التعرف إلى إمكانيات اللاعبين وخلق التجانس المطلوب، خصوصاً مع اللاعبين الجدد.