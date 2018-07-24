البرازيلي كورونادو يبدأ مشواره مع «الملك»

المصدر: الشارقة - علي الظاهري

بدأ البرازيلي إيغور كورونادو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، مشواره فعلياً مع الملك بعد انضمامه إلى التدريبات في معسكر الفريق الخارجي في مدينة دوسولدورف الألمانية أول من أمس.

وأكمل كورونادو بانضمامه إلى بعثة «الملك» عقد اللاعبين الأجانب وهم البرازيلي إيغور كورونادو قادماً من باليرمو الإيطالي ولاعب المنتخب الرأس الأخضر ريان منديز القادم من قيصري سبور التركي، بالإضافة إلى ثنائي الموسم الماضي المهاجم البرازيلي ويلتون سواريس ولاعب الوسط الأوزبكي أوتابك شوكوروف. وكان الشارقة قد أعلن قبل السفر للمعسكر الخارجي عن انضمام الرباعي المواطن محمد الشحي ومحمد سالم الظاهري وفوزي فايز والحارس ماجد محسن نجل السوبر مان محسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم.

ويواصل الفريق في المعسكر الخارجي التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية استعداداً لأولى المباريات الودية يوم الخميس المقبل أمام فريق الكويت الكويتي، حيث ستتيح التجربة الودية تعرف المدرب عبدالعزيز العنبري إلى إمكانيات اللاعبين بشكل أكبر خاصة الوافدين الجدد، سعياً إلى الوقوف على مستوى جميع اللاعبين للوصول إلى التشكيلة المثالية التي يخوض بها منافسات الموسم الجديد.

احتفال

من جهة أخرى، نظم نادي الشارقة بمقره باستاد خالد بن محمد بالحزانة احتفالاً بفرق المراحل السنية التي حققت مراكز متقدمة في الموسم الرياضي 2017-2018، حيث حققت فرق 12 و13 و15 المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بينما فاز فريق تحت 14 سنة ببطولة الدوري، كما كرم النادي مجموعة من مشجعي الملك الذين ساندوا فرق النادي المختلفة في الموسم السابق.

حضر الحفل عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ومحسن مصبح رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم ونائبه محمد سعيد بوزنجال ورضا عباس عضو مجلس الإدارة مدير الأكاديمية بجانب الدكتور إيهاب سالم المدير التنفيذي والدكتور جمال صالح المدير الرياضي.

تهنئة

وتوجه محسن مصبح في بداية الحفل بالتهنئة للاعبين على الموسم الجيد الذي قدموه وطالبهم ببذل المزيد من الجهد وفي الموسم الجديد حتى يحافظ البطل على بطولته ويحقق الوصيف لقب البطولة

وكانت الفقرة الرئيسية في الاحتفال هي تكريم اللاعبين، حيث قام الأمين العام لمجلس الشارقة ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم، بتقديم حافز النادي المالي للاعبين والأجهزة الفنية والمشرفين الإداريين في الفرق الأربعة.