زاكيروني يراقب نجوم الأبيض في أوروبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني سلسلة زياراته الميدانية لمعسكرات الأندية المقامة حالياً في أوروبا استعداداً لمسابقات الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وتأتي سلسلة الزيارات في إطار حرص الجهاز الفني للأبيض على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لقائمة معسكر المنتخب المقرر من 1 إلى 19 أغسطس بمدينة سالزبورغ النمساوية ضمن برنامج التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019، والتي ستنطلق اعتباراً من الخامس من شهر يناير المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تايلاند والهند والبحرين. وكان مساعد مدرب منتخبنا سليم عبدالرحمن ومدرب اللياقة البدنية الباريرا ومدرب الحراس جيدو ماوريزيو قد شهدوا مباراة الوصل والفجيرة الودية بمدينة باد جوجينغ الألمانية، والتي انتهت بفوز الوصل بهدفين نظيفين.

كما حضر مساعد المدرب اجريستي ستيفانو مباراة العين الودية أمام فريق انتر زابرستش الكرواتي بسلوفينيا، والتي خسرها العين بثلاثية نظيفة، في حين سيتواجد ألبيرتو زاكيروني في هولندا لمتابعة مباراة فريق الجزيرة مع فريق رودا الهولندي، والتي ستلعب اليوم. ومن المنتظر أن يزور الجهاز الفني للأبيض معسكرات باقي الأندية خلال الأيام المقبلة.