الظفرة يوقع مع الحمادي في فئة أبناء المواطنات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

وقع نادي الظفرة لكرة القدم عقداً مع اللاعب محمد إبراهيم الحمادي "19 عاماً" لاعب فريق الرديف بالنادي في خانة (أبناء المواطنات) لمدة 5 سنوات، وذلك ضمن خطط النادي في الاستفادة من مواهب أبنائه وفي إطار تحفيز وتصعيد المميزين من اللاعبين ممن شملهم قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وبدأ الحمادي في الـ 12 من عمره وهو من أبناء أكاديمية النادي، وجاء كثاني هدافي دوري رديف الخليج العربي في الموسم الماضي برصيد 12 هدفاً خلف مهاجم نادي العين علي عيد، رغم أنه لم يشارك في كل مباريات الرديف بسبب مشاركته مع فريق تحت 18 سنة في بداية الوسم.