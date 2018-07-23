ليما يسابق الزمن مع طبيب فلامينغو

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

غادر البرازيلي فابيو دي ليما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، إلى البرازيل صباح أمس، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف طبيب نادي فلامينغو البرازيلي، والذي يعد من أبرز المتخصصين في إصابات الملاعب وإعادة التأهيل، وذلك من أجل الوقوف على وضع الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال تدريباته مع الفريق في المعسكر الخارجي المقام حالياً في ألمانيا، واضطر بسببها إلى مغادرة المعسكر والعودة إلى الدولة، حيث يسعى ليما إلى العودة سريعاً إلى صفوف «الإمبراطور» ليكون جاهزاً قبل بداية الدوري، حيث يتوقع أن يغيب عن صفوف الوصل خلال اللقاء الودي أمام اتحاد جدة يوم 11 أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، اطمأن فريقا الوصل والفجيرة على عدد كبير من لاعبي الفريقين، من خلال المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء أول من أمس، في المعسكر الخارجي للفريقين في ألمانيا، وانتهت لمصلحة الوصل بهدفين نظيفين سجلهما كايو كانيدو من ركلة جزاء في الدقيقة 55، ويوسف أحمد في الدقيقة 78، وهي الودية الثانية للوصل، بعد خسارة الودية الأولى 1-5 أمام الزمالك المصري خلال المعسكر الخارجي، استعداداً للموسم الجديد 2018-2019.

فرص

دفع مدرب الوصل بمجموعة كبيرة من اللاعبين، ولعب الشوط الثاني بتشكيلة مغايرة بعدما أجرى تبديلين بدخول حمد البلوشي وعبدالله خميس بدلاً من حميد عباس وعبدالله صالح، ودخول كل من خالد الشيباني وعبدالرحمن علي وفيصل سرور وعلي الأنصاري وأحمد سالم ويوسف أحمد وأحمد عيسى والمنذري وإبراهيم سويدان، بدلاً من الزعابي وناصر نور ووحيد إسماعيل وخميس وعبدالله جاسم والعزيزي وكايو وسالمين وخليل.

في المقابل، بدأ الفجيرة المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من صالح ربيع، عبد الله الظنحاني، هلال سعيد، فهد سبيل، حمدان قاسم، أحمد الحفيتي، المنصوري، راشد جلال، غابريل، سيلفا وسالم سيف، وفي الشوط الثاني، دفع بتشكيلة ضمت كلاً من عبد الله إسماعيل، خالد عبد الله، عبد الله النوبي، وليد المسماري، فهد خميس، حميد أحمد، مبارك حسن، مهند خميس، كوسوكو، محمد بن يطو وراشد حسن.

يذكر أن الفجيرة يستعد لخوض دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي للمحترفين، بعدما تأهل للمشاركة فيهما الموسم الماضي، من خلال ملحق الصعود من دوري الدرجة الأولى.