4 مكاسب للعين من «التجربة الكرواتية»

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

خرج العين بأربعة مكاسب على الأقل على الرغم من خسارته لتجربته الودية الأولى في معسكر سلوفينيا بثلاثة أهداف دون مقابل أول من أمس، أمام فريق انتر زابرستش المنتمي للدوري الكرواتي الممتاز، وأحرز ثلاثية الفريق المنافس لاعبوه نيكولا راك في الدقيقة 28، وإيفان سيركوفيتش في الدقيقة 64، وماتي غوما في الدقيقة 72. تألفت التشكيلة التي استهل بها مدرب العين المباراة من اللاعبين خالد عيسى، محمد فايز، محمد أحمد، إسماعيل أحمد، بندر الأحبابي، عامر عبد الرحمن، شيوتاني تسوكاسا، أحمد برمان، خالد عبد الرحمن، إبراهيم دياكيه وكايو لوكاس.

دفع المدرب في شوط اللعب الثاني بتشكيلة جديدة بالكامل.

فائدة

وعدد مطر عبيد الظاهري «الصهباني» مدير فريق العين، المكاسب التي خرج بها من التجربة الودية الأولى التي وصفها بالجيدة، بغض النظر عن النتيجة ، وقال: «دائماً أكرر أن نتائج المباريات الودية ليست مقياساً للمكاسب المرجوة».

وتابع الصهباني: «أولاً خاض الفريق المواجهة بتشكيلة غير مكتملة، وأمام فريق قوي، مع غياب 6 لاعبين عن تشكيلة الفريق، وهم عمر عبد الرحمن، حسين الشحات، ماركوس بيرغ، مهند سالم العنزي، محمد عبد الرحمن وريان يسلم، وثانيا أثبت العين قوته في بداية مرحلة الإعداد ، على عكس المنافس الذي اختتم أمام العين، مبارياته الودية في إطار تحضيراته للموسم».

تفوق

أضاف الصهباني: «من أهم ما خرج به الفريق أنه قدم في الشوط الأول مردوداً قوياً، وأظهر تفوقاً واضحاً في السيطرة الميدانية أمام الفريق المنافس». ورابع المكاسب التي خرج بها الفريق كانت ، مردود اللاعبين الشباب الذين استدعاهم المدرب الكرواتي زوران ماميتش للمعسكر، عندما تسنت لهم فرصة المشاركة في الشوط الثاني ، مشيداً في الوقت نفسه بالتزام جميع لاعبي الفريق في الحصص التدريبية الصباحية والمسائية، والتي تتخللها برامج تدريبية خاصة بتقوية العضلات بصالة الجمانيزيوم، بالإضافة إلى السباحة وبرامج الاستشفاء.