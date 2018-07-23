الحمادي: عناصر شابة تضخ الدماء في «أصحاب السعادة»

المصدر: Ⅶ كابرين - البيان الرياضي

تقدم عبد الباسط الحمادي مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وأحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم، على المتابعة اليومية والمستمرة للفريق. وقال الحمادي بدأنا الإعداد بالفحوصات الطبية والاختبارات البدنية لجميع اللاعبين، ومن خلال نتائج الاختبارات، تبين التزام اللاعبين بالبرنامج الموضوع من جانب الجهاز الفني خلال فترة التوقف، ما ساهم في عودة اللاعبين إلى التدريبات بجاهزية عالية، وهناك ارتياح من الجهاز الفني بالتزام اللاعبين وحرصهم على العودة من فترة الإجازة بحالة بدنية جيدة.

وأوضح الحمادي أن انضمام 3 لاعبين من أكاديمية النادي، المدافع ماجد عبد الله سالم، والظهير الأيسر راشد عبد الله، والظهير الأيمن عبد الله، والثلاثي إضافة شابة قوية للفريق الأول، كما أننا نقوم في النادي بتجربة وتقييم بعض مواليد الدولة والمقيمين، واختيار الأنسب، وفق رؤية الجهاز الفني.

وأضاف: الجدية شعار الجميع لتقديم موسم قوي ومميز. بعد انقضاء أسبوع من المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي لـ «أصحاب السعادة» في النمسا، مشيراً إلى أن تجديد عقود كابتن الفريق إسماعيل مطر ومحمد برغش والحارس محمد الشامسي، والهداف الأرجنتيني تيغالي، أمر إيجابي للغاية، والتجديد لهؤلاء اللاعبين المميزين سيساعد على الاستقرار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ضم الظهير الأيسر المميز حسين عباس، وسيلتحق بالفريق قريباً، بعد انتهاء فترة الخدمة الوطنية، وهو حالياً يخضع لبرنامج خاص، وضع من قبل الجهاز الفني، وتحت إشراف مدرب الرديف، ونفس الحال ينطبق على المهاجم الشاب محمد راشد هداف الرديف.

وشدد الحمادي على أن إدارة النادي تسعى جاهدة لاستقدام أجنبي رابع مميز، يشكل إضافة كبيرة للفريق.