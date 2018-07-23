كلباء يشكر حاكم الشارقة على مكرمة الصعود إلى المحترفين

المصدر: كلباء - محمد فضل

وجه مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المكرمة السخية التي خص بها الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة صعوده إلى دوري الخليج العربي، وجاء في رسالة الشكر بتوقيع علي حسين كانو رئيس مجلس الإدارة: نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والامتنان وأخلص عبارات العرفان على اللفتة الكريمة والمكرمة الغالية بمناسبة صعود الفريق إلى دوري المحترفين للموسم الرياضي 2017/2018 فأياديكم البيضاء كانت ولا تزال ترفد النادي بأجزل العطايا وأعظم الهبات التي لا تنقطع مما كان لها بالغ الأثر وسط اللاعبين فضلاً عن رفع مستوى النشاط الرياضي والثقافي ولا ننسى دعمكم المستمر للمنشآت الرياضية والمجتمعية بالنادي لخدمة أبناء مدينة كلباء.

وتابع علي كانو في رسالة الشكر: نعتز بالثقة الغالية التي أوليتمونا إياها ونأمل أن نكون عند حسن ظنكم ونعاهد سموكم على أن لا ندخر جهداً في بذل كل ما نستطيع لتحقيق الإنجازات والبطولات المحلية والدولية، وأن نكون من صناع الأبطال المتميزين في جميع المنافسات الرياضية والثقافية ليحقق النادي رسالته السامية وأهدافه التي وضعتموها لنا بما يعزز من مكانة إماراتنا الباسمة رياضياً وثقافياً ومجتمعياً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.