«الملك» يواصل تدريباته في ألمانيا قبل مواجهة «الكويت»

المصدر: Ⅶ دوسلدورف - البيان الرياضي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة تدريباته اليومية خلال معسكر الإعداد الخارجي والممتد من 18 الجاري لغاية 10 أغسطس، والمقام حالياً في مدينة دوسلدورف الألمانية، حيث يركز الجهاز الفني «للملك» بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري على رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين والوصول إلى الجاهزية الكاملة للموسم المقبل من خلال حصتين تدريبيتين يومياً صباحية ومسائية، ويبدي اللاعبون تعاوناً وتجاوباً كبيرين مع الجهاز الفني، حيث يخوضون التدريبات بجدية تامه للاستفادة القصوى من المعسكر الخارجي، وحجز مكان في تشكيلة «الملك» الأساسية التي يبدو التنافس قوياً جداً على الدخول إليها من واقع ما يشهد المعسكر الإعدادي من جدية وتنافس بين اللاعبين في جميع الخانات.

ومن جانب آخر، صرح المدرب عبدالعزيز العنبري بأن جدول المعسكر يسير وفق ما تم تخطيطه مسبقاً، واللاعبين يظهرون انضباطاً جيداً في الملعب وخارجه، وقال: سنخوض في الأيام القادمة عدة مباريات وديه نستطيع من خلالها العمل بشكل أكبر على تصحيح الأخطاء، وسد الثغرات الموجودة في الفريق ليظهر بشكل قوي منذ بداية الدوري، حيث سيقابل الشارقة فريق الكويت الكويتي في 26 الجاري.

وأضاف، الدوري في الموسم القادم لن يكون سهلاً، حيث قامت الفرق بالتحضير جيداً من ناحية اختيار المعسكرات الخارجية والانتدابات على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب، وتوقع منافسة أكبر من العام الماضي، وعودة الفرق الكبيرة للمنافسة على اللقب والمراكز المتقدمة.