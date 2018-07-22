شباب الأهلي دبي يتعاقد رسمياً مع الأرجنتيني دياز

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلنت شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم اليوم، عن التعاقد رسميا مع لاعب الوسط الأرجنتيني ماورو دياز "27 عاما" قادما من فريق .أف سي دالاس الأميركي لمدة ثلاث سنوات.

وانضم اللاعب لتدريبات الفريق في معسكره بإسبانيا، ويعتبر من نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم، حيث يجيد تأدية دور صانع الألعاب.

وبدأ دياز المولود في 10 مارس 1991، مسيرته الكروية مع ريفر بلايت الارجنتيني، قبل أن يخوض تجربة في الملاعب الإسبانية على سبيل الإعارة مع نادي يونيون إسبانيول، ثم خاض أخيرا تجربته الاحترافية في الدوري الأميركي منذ عام 2013.