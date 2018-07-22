شراكة بين الوصل ونيو بالانس العالمية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أبرمت شركة الوصل لكرة القدم، عقد شراكة استراتيجية مع شركة نيو بالانس الأميركية المتخصصة في تصنيع الأدوات والملابس الرياضية لمدة 3 سنوات، لتصبح الشركة بموجبه المزود الرسمي بالملابس للفريق الأول بنادي الوصل الرياضي بداية من الموسم الرياضي المقبل 2018-2019.

ينضم «الإمبراطور» بذلك إلى قائمة الفرق التي تتعامل مع شركة نيو بالانس العالمية كأول ناد إماراتي، وتعتبر شركة نيو بالانس من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأدوات والملابس الرياضية، وتأسست عام 1906 في مدينة بوسطن الأميركية، واتبعت نهجاً متميزاً لتصنيع وتطوير منتجاتها طبقاً للمواصفات العالمية، حتى أصبحت المزود الرسمي بالملابس لعدد كبير من الأندية والمنتخبات العالمية مثل أندية ليفربول الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وبورتو البرتغالي وأتلتيك بيلباو الإسباني بجانب منتخبات إيرلندا وكوستاريكا وبنما.

مستقبل

وثمن محمد العامري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي بنادي الوصل، تعاقد النادي مع شركة نيو بالانس العالمية، معرباً عن سعادته بكون الوصل أول ناد إماراتي يتعاقد مع شركة نيو بالانس العالمية، مؤكداً أن هذه الشراكة توضح بجلاء المكانة الرفيعة التي وصل إليها الإمبراطور خلال السنوات الأخيرة، مبدياً تفاؤله الكبير بما ستنتجه هذه الشراكة من إسهامات وإنجازات كبرى للنادي على مستوى الاستثمار، نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرة وجودة عالية في مجال تصنيع وتصميم الملابس والأدوات الرياضية، متوقعاً أن تحقق هذه الشراكة الرضا الكبير لدى جماهير «الإمبراطور» نظراً لحرص الشركة على تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من الدقة والاحترافية خاصة وأن النادي يحظى بشعبية كبيرة على مستوى الإمارات. فيما أعرب ستيوارت هينود المدير التنفيذي لنيو بالانس، عن اعتزازه بإبرام اتفاقية شراكة مع نادي الوصل نظراً لما يمتلكه النادي من تاريخ حافل بالإنجازات وقاعدة جماهيرية كبرى.