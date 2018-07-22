«دار الزين» جاهزة لاستضافة كأس آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

عقد المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، اجتماعاً موسعا مع مجموعة العين، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية والدورية مع كافة المجموعات، لمناقشة آخر التحضيرات ومتابعة مستجدات مراحل العمل التنظيمي لمجموعة العين.

حضر الاجتماع عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، وحمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين في كأس آسيا الإمارات 2019، وسلطان حمد المطوع الظاهري مدير مجموعة استاد هزاع بن زايد، بجانب مديري ورؤساء اللجان في اللجنة المنظمة ومجموعة العين.

ترحيب

وفي بداية الاجتماع، رحب عارف العواني بكافة أعضاء مجموعة العين «دار الزين»، وقدم استعراضاً شاملاً عن آخر تحضيرات اللجنة المنظمة، بالتنسيق المشترك مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما وقف على جاهزية مجموعة العين، التي ستحتضن 14 مباراة في البطولة القارية، التي تقام بنسختها الجديدة بمشاركة 24 منتخباً، خلال الفترة 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019، بواقع 6 مباريات في استاد خليفة بن زايد، و8 مباريات في استاد هزاع بن زايد، كما شهد الاجتماع، الاطلاع من طلال الهاشمي رئيس لجنة المسابقات في البطولة، على آخر التحضيرات بخصوص الفرق، والانتقال من مجموعة لأخرى، والتنويه بزيارة الوفد الرسمي للاتحاد الآسيوي للملاعب بنهاية سبتمبر القادم، كما قدم أحمد القبيسي رئيس لجنة التسويق والاتصال في البطولة، عرضاً عن الهوية التسويقية التي ستشهدها ملاعب المباريات والتدريب ومناطق المشجعين في البطولة.

نقاش

كما ناقش الاجتماع مراحل التحضير في استاد هزاع بن زايد، الذي سيشهد استضافة عدد من مباريات كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2018، والانتقال بعدها بفترة قصيرة لاحتضان مباريات كأس آسيا في يناير 2018.

وتابع المكتب التنفيذي خلال الاجتماع، جاهزية الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، بجانب ملاعب التدريب، إضافة لمناطق كبار الشخصيات ومنصة الإعلاميين والمركز الإعلامي، إضافة إلى ذلك، اطلع المكتب التنفيذي على الخطط الأمنية والتسويقية والنقل والمواصلات والإقامة.

تواصل

من جانبه، أوضح عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، أن الاجتماعات التنسيقية تتواصل مع كافة المجموعات، انطلاقاً من حرص اللجنة المحلية المنظمة على متابعة كافة مراحل التحضير، وفق البرنامج الزمني المعتمد، مبيناً أن الاجتماع الأخير شهد متابعة سير الأعمال التطويرية ومسار التحضير لمجموعة العين، التي تقدم نموذجاً مميزاً في العمل الدؤوب نحو استكمال التحضيرات النهائية، وتقديم صورة رائعة في المشهد التنظيمي للبطولة بصفة عامة، مشيداً بجهود كافة الأعضاء في المجموعة.

أهمية

بدوره، أكد حمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين في كأس آسيا الإمارات 2019، على أهمية ودور الاجتماعات بين المجموعات والمكتب التنفيذي للبطولة، لاستعراض ما وصلت إليه كل مجموعة، ومن بينها مجموعة العين، التي تواصل العمل التحضيري عبر خطة منتظمة ومحكمة، تعتمد على توزيع الأدوار بين فريق العمل وإتقان الأعمال والمهام الموكلة للوصول للمرحلة النهائية من عمليات التنظيم بصورة مميزة، مبيناً حرص مجموعة العين على تقديم التميز والإبهار بكافة مراحل التنظيم، بما يكمل العمل التنظيمي الكبير الذي ستقدمه اللجنة المنظمة، والمجموعات الأخرى.