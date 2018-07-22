اليماحي: معسكر واحد لـ «قضاة الملاعب» في ريغنسبورغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تضع لجنة وإدارة الحكام باتحاد الكرة الترتيبات واللمسات الأخيرة لمعسكر «قضاة الملاعب» للفريق الأول والمراحل السنية، الذي سيُقام خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 14 أغسطس في مدينة ريغنسبورغ الألمانية، بمشاركة 76 حكماً، ضمن تحضيرات اللجنة للموسم الرياضي الجديد.

وأكّد محمد عبيد اليماحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة فضلت إقامة معسكر واحد فقط يضم «قضاة الملاعب» الفريق الأول والمراحل السنية بدلاً من إقامة معسكرين منفصلين، ونبع قرارها من أهمية دمج الحكام الواعدين مع الحكام المحترفين لاكتساب المزيد من الخبرات.

وأضاف عضو مجلس الإدارة «المعسكر سيكون أفضل وأحسن تحضيراً للموسم الرياضي 2018- 2019، وسيشمل مجموعة من المحاضرات الفنية التي ستُقام تحت إشراف مجموعة من المحاضرين الدوليين والإماراتيين من ذوي الخبرات التحكيمية».

وأوضح اليماحي «برنامج الإعداد سيكون مكثفاً وعلى مراحل، مشيراً إلى أن لجنة الحكام وضعت برنامجاً تدريبياً فنياً وبدنياً متكاملاً للمعسكر، سيركز خلال مرحلته الأولى على تدريبات الياقة البدنية، ومن ثم ستعقبها محاضرات نظرية».

وتابع اليماحي: «البرنامج تم وضعه من قبل خبراء التحكيم في الدولة، المشهود لهم بالخبرة والدراية الكاملة، إضافة إلى أعضاء لجنة الحكام، ومن المتوقع أن يكون أداء حكامنا أفضل بعد هذا المعسكر، خاصة أن هذا المعسكر يدخل ضمن بؤرة تركيز واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس مروان بن غليطة، وإخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لتطوير الصافرة الإماراتية كونها ركيزة رئيسة في منظومة كرة القدم بدولة الإمارات، إضافة إلى المحافظة على سمعة الصافرة الإماراتية المشهود لها إقليمياً وقارياً وعالمياً، خاصة بعد الأداء التحكيمي المتميز الذي ظهر به طاقمنا المونديالي بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن، وبمعاونة الحكمين المساعدين الدوليين محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، خلال إدارتهم مباراة فرنسا وبيرو، حيث حظي بإشادة من الاتحادين الآسيوي والدولي».