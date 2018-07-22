إعادة قرعة كرة «الآسياد» غداً بمشاركة منتخبنا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة قرعة مسابقة كرة القدم للرجال لدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» المقررة في مدينتي جاكرتا وباليمبانغ في إندونيسيا خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، وتقوم اللجنة المنظمة للدورة غداً بإجراء القرعة في جاكرتا، وإدراج منتخبي الإمارات وفلسطين، واللذين لم يحضرا في القرعة الأولى التي أجريت أوائل الشهر الجاري.

جاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تأكده من اتباع كل من اللجنة الأولمبية في كل من الإمارات وفلسطين، لإجراءات التسجيل السليمة، لمشاركة منتخبيهما في مسابقة الكرة، وكان تقرر في وقت سابق، تجميد القرعة الأولى، والتي أجريت في جاكرتا. ولم يكشف الاتحاد الآسيوي عن الإجراءات المتبعة في القرعة المعادة، أو التصنيف لمنتخبنا الوطني ومنتخب فلسطين فيها،.