استطلاع «البيان » 75 %: المعسكرات الأوروبية هدر للمال

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

أكّد 75% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، أنهم مع اعتبار أن المعسكرات الصيفية لأنديتنا في أوروبا هدر للمال، فيما رأى 25% من المشاركين في الاستطلاع المنشور على الموقع البيان الإلكتروني، أن هناك استفادة فنية من تلك المعسكرات.

تشابهت النسبة نفسها، مع مشاركة الجماهير على «تويتر» البيان الرياضي، بعدما رأى 29% أن هناك استفادة فنية، ورأى 71% أنه هدر للمال، وكذلك على حساب البيان على «فيسبوك»، إذ رأى 27% من نسبة الجماهير المشاركة في الاستطلاع أن هناك استفادة فنية، ورأى 73% أن المعسكرات الخارجية في أوروبا هدر للمال.

فائدة فنية

من جانبه، رأى عنتر مرزوق، نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي دبي، أن هناك استفادة فنية كبيرة من تلك المعسكرات الأوروبية لأندية الدولة، لأن ظروف الطقس في الصيف لا تساعد اللاعبين على التدريب والتركيز في جرعات تدريبية كثيرة وطويلة، وربما تصل إلى 3 جرعات تدريبية يومية.

أكمل عنتر قائلاً: «كما أنه من الصعب توفير مباريات ودية قوية خلال شهور الصيف في الدولة، بينما في أوروبا الطقس مثالي، والكثير من أنديتنا بات معروفاً خارج الدولة، ومن السهل توفير مباريات ودية مع فرق متدرجة خلال فترات المعسكرات».

تركيز

أضاف عنتر: «يسهل كذلك على الأجهزة الفنية العمل مع تركيز اللاعبين في المعسكرات الخارجية، لأن اللاعب يتفرغ تماماً لتلك المعسكرات، ويتوقع أن يكون الموقف على النقيض تماماً إذا أجريت المعسكرات في الدولة، لأن اللاعب يتوقع منه التأخير لظروف عائلية أو غيرها من الأمور، التي ربما تشغله عن التركيز مع تحضيرات الفريق».

اختتم عنتر بقوله: «من الظلم اعتبار المعسكرات الأوروبية لأنديتنا إهداراً للمال، ونلاحظ حتى أن الأندية الأوروبية تقيم معسكراتها في دول أخرى، وربما تحقق منها فائدة مالية، ولكنها بالتأكيد تحقق منها فائدة فنية كبيرة».