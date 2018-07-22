الحمرية يضم محمد ناصر

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

ضم نادي الحمرية محمد ناصر «30 عاماً» إلى فريق الكرة قادماً من نادي عجمان، وخاض اللاعب عدة تجارب مع عدد من الأندية منها الفجيرة والشباب والعين والوصل وبني ياس وعجمان وأكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن محمد ناصر يمثل إضافة لفريق الحمرية الذي بدأ التجمع الداخلي بقيادة المدرب الوطني سليمان البلوشي ومساعديه عارف شلنك ومانويل كاسيكي، مشيراً إلى أنهم في انتظار تحديد مواعيد روزنامة الموسم المقبل من اتحاد الكرة لتحديد توقيت سفر الفريق الأول لمعسكر ألمانيا. وأكد الشامسي تجديد عقد كامل شافني والتعاقد مع اللاعب الإسباني هوغو لوبيز مهاجم ظفار العماني، مشيراً إلى أن هدف فريقه هو التأهل إلى دوري الخليج العربي لأول مرة في تاريخ النادي.