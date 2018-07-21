الحمرية يضم محمد ناصر وروزنامة الاتحاد تحدد موعد المعسكر

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

أعلن جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية ضم ناديه للاعب محمد ناصر علي(30 عاما) المنتقل من عجمان، مشيراً الى ان المهاجم محمد ناصر خاض عدة تجارب مع عدد من الاندية منها الفجيرة والشباب والعين والوصل وبني ياس وعجمان، معرباً عن امله في ان يمثل انضمامه اضافة لفريق الحمرية الذي بدأ التجمع الداخلي بقيادة المدرب الوطني سليمان البلوشي ومساعديه عارف شلنك و مانويل كاسيكي، مشيراً الى انهم في انتظار تحديد مواعيد روزنامة الموسم الكروي المقبل من قبل اتحاد الكرة وذلك لتحديد توقيت سفر الفريق الاول للمعسكر الذي سيكون في المانيا .

واشار الى ان النادي لم يتلق حتى الان ما يفيد بشأن بداية الدوري منوهاً الى ان لاعبي الحمرية سيواصلون الاعداد الداخلي حتى موعد السفر للمعسكرالاوروبي.

وفيما يتعلق بالمحترفين الاجانب قال الشامسي ان الفريق جدد عقد اللاعب الفرنسي من اصل مغربي كامل شافني الى جانب التعاقد مع الاسباني هوغو لوبيز مهاجم فريق ظفار العماني مشيراً الى ان هدف فريقه

سيكون واضح خلال الموسم المقبل وهو التأهل للعب في دوري الخليج العربي لاول مرة في تاريخ النادي لافتاً الى ان الحمرية كان قريب من تحقيق المفاجأة في الموسم الاخير لكن خبرة الامارات رجحت حينها .

