الجزيرة يلتقي «أي في في» الهولندي ودياً

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يلتقي فريق الكرة بنادي الجزيرة نظيره «أي في في» الهولندي، أحد فرق الدرجة الثانية الهولندي اليوم في الثانية ظهراً، وذلك خلال معسكره الجاري حالياً في مدينة تيغلين الهولندية، وهي التجربة الودية الأولى التي يخوضها فخر أبوظبي ضمن 5 مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد.

من جانبه، وصف أحمد سعيد المرزوقي، المشرف العام على فريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة، المعسكر بالناجح والمبشر خلال الأيام المنقضية، وأعرب عن ثقته في ظهور الفريق بشكل جيد في منافسات الموسم المقبل، بناء على المؤشرات الإيجابية التي أظهرها اللاعبون خلال الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي.

متابعة متواصلة

وتقدم أحمد سعيد بالشكر الجزيل لإدارة النادي وإدارة شركة كرة القدم على دعمهم المستمر، ومتابعتهم المتواصلة وتوفيرهم لكل معينات النجاح للفريق ليحقق أقصى استفادة ممكنة من المعسكر التدريبي الصيفي في هولندا، وأتمنى أن نوفق في الظهور بشكل مميز في بطولات الموسم المقبل، وأن نقدم مستويات ترضي طموحات الإدارة والمشجعين ومحبي كرة القدم الإماراتية.

سير التحضيرات

وأبدى مشرف الفريق رضاه عن سير التحضيرات في الأيام الأولى من المعسكر، وأوضح «ما زلنا في المراحل الأولى من البرنامج الإعدادي للفريق، لكن المؤشرات المبدئية مبشرة وتبعث على الاطمئنان، ونحن سعداء بالحماس العالي والتركيز والاجتهاد الذي يظهره الجهاز الفني واللاعبون للاستفادة بأقصى شكل ممكن من هذه المرحلة المهمة من البرنامج التحضيري للموسم المقبل، ولدينا ثقة كبيرة في وصول اللاعبين لدرجة متقدمة من الجاهزية البدنية والفنية عندما تنطلق منافسات الموسم الجديد بشكل رسمي».