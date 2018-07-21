الشارقة يتدرب على فترتين في دوسلدورف

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أجرى الفريق الأول بنادي الشارقة حصتين تدريبيتين وعلى فترتين صباحية ومسائية، بقيادة المدرب المواطن عبد العزيز العنبري في اليوم الثاني للمعسكر الخارجي والمقام بمدينة دوسلدورف في ألمانيا، حيث اقتصر التدريب الصباحي في صالة الجمنازيوم وركز الجهاز الفني على تقوية الجانب البدني لدى اللاعبين مع تنوع التدريبات على أجهزة الحديد لأخذ أقصى استفادة، وقام الجهاز الفني في التدريب المسائي على الملعب الفرعي لنادي دوسلدورف، بعمل تدريبات خاصة ومتنوعة لرفع معدل اللياقة البدنية عند اللاعبين، حيث بدأت التدريبات الجماعية بالركض حول الملعب ومن ثم تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات واللعب بالكرة. وأكد مدير الفريق عبد العزيز محمد بأن الترتيبات للمعسكر تجري وفق الجدول الموضوع له، حيث أجرى الفريق ثلاث حصص تدريبية منذ الوصول.