شباب الأهلي دبي يدشن معسكر اليكانتي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي أمس، تدريباته اليومية في معسكره الخارجي في مدينة اليكانتي الإسبانية، التي وصلت إليها بعثة الفريق مساء أول من أمس، في بداية المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد، وذلك بعد أن حصل اللاعبون على راحة لساعات قليلة أول من أمس، بعد رحلة السفر الطويلة.

يتم التركيز خلال المرحلة الثانية من التحضيرات، على الجانب الفني، الذي يسعى من خلاله الجهاز الفني لشباب الأهلي دبي، بقيادة المدرب التشيلي سييرا، إلى وصول اللاعبين إلى درجة الانسجام المطلوبة، واستيعاب طريقة الأداء التي يعتمد عليها الجهاز الفني في الموسم المقبل.

اللاعبون المنضمون

يضم المعسكر لاعبو الفريق الأول وفريق الرديف بنادي شباب الأهلي دبي، ومن بينهم الصفقات الجديدة ممثلة بكل من اللاعبين المواطنين أحمد خليل وعبدالله النقبي، والأرجنتيني ماورو دياز، إلى جانب اللاعبين المنتهية إعارتهم مثل محمد جابر ويوسف السيد، انتظاراً لقرار المدرب سييرا، في الأسماء التي يختارها لقائمة الفريق.

في حين، بقي المهاجم أحمد العطاس في الدولة، ويخضع للتدريب مع مدرب المنتخب الأولمبي، إلى حين انتهاء عقده الرسمي مع ناديه الجزيرة، ليلتحق بـ«فرسان دبي»، الذي تعاقد معه في صفقة انتقال حر، وتشير المؤشرات، إلى أنه لن تكون هناك صفقات أخرى على صعيد اللاعبين المواطنين، إلا إذا كانت صفقة من العيار الثقيل التي تضيف للفريق، وسط أنباء تتردد عن دخول النادي في مفاوضات مع أحد لاعبي خط الوسط الدوليين، للتعاقد معه بعد نهاية تعاقده مع ناديه.

انضمام خيمي

كما ينتظر أن يلحق ببعثة شباب الأهلي دبي خلال الأيام المقبلة، اللاعب الأكوادوري خيمي أيوفي، الذي تعاقد معه «فرسان دبي» لمدة موسمين، حسب ما أشارت إليه صحف أكوادورية، لينتظم اللاعب بالتدريب مع الفريق، انتظاراً للاعب الأجنبي الرابع الأخير، بعد استقرار النادي على بقاء المهاجم البرازيلي لوفانور، الذي نال رضا الجهاز الفني الجديد للفريق.

مباريات ودية

ينتظر أن يخوض شباب الأهلي دبي، 4 مباريات ودية متدرجة القوة، على أن تكون هناك مباراة ودية خامسة في المرحلة الثالثة الأخيرة المقررة في الدولة، عقب عودة الفريق إلى الدولة يوم 11 أغسطس المقبل، ولم يعلن النادي حتى الآن عن أي من تلك المباريات، ويشير مسؤولو الفريق إلى أنه جارٍ الاتفاق على تلك المباريات، ولم يستقر على أي منها بعد.