حي العرب السوداني يطعن في مشاركة سيسيه

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تقدم نادي حي العرب بورتسودان، بشكوى رسمية للاتحاد السوداني لكرة القدم، طاعناً في عدم قانونية مشاركة السنغالي سليمانو سيسيه لاعب هلال الأبيض، في مباراة الفريقين مساء أول من أمس ضمن الجولة الثالثة لدوري النخبة، وطعن حي العرب في عدم قانونية سيسيه باعتباره ضمن اللاعبين الأجانب الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن، كما جاء في قرار الاتحاد العام الأخير بحرمان أي لاعب أجنبي من المشاركة مع فريقه ما لم يوفق أوضاعه، يذكر أن سيسيه كان سجل هدف الفوز لفريقه في شباك حي العرب مساء أول من أمس من ركلة جزاء، فيما أكد نادي هلال الأبيض سلامة موقفه، وقلل محمد حميدة مدير الكرة من أهمية الشكوى التي تقدم بها نادي حي العرب.