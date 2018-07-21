«الرحالة» يستقر في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

تعاقد نادي دبا الحصن مع المهاجم محمد مال الله لاعب منتخبنا الوطني السابق والملقب بـ«الرحالة»، حيث ارتدى ألوان قمصان 7 أندية من قبل هي الخليج سابقاً والنصر «في صفقة قياسية حينها»، ومنه إلى العين ثم الشعب وكلباء والإمارات وحتا في الموسم الماضي ليحط به الرحال في فريق دبا الحصن الطامح لتحقيق أفضل النتائج خلال الموسم الكروي المقبل والمنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي.

ووصف جمعة عبدالله الحمودي أمين السر العام بنادي دبا الحصن صفقة مال الله بالمهمة لما يتمتع به من خبرة من خلال تنقله بين عدد كبير من أندية «دورينا» والهواة إلى جانب ارتدائه لألوان المنتخب سابقاً، مشيراً إلى أن اللاعب رفض العديد من العروض من أجل التوقيع لدبا الحصن.

وعبر مال الله عن سعادته لخوض تجربة جديدة مع دبا الحصن، مشيراً إلى جاهزيته لخوض التحدي، مؤكداً أنه رهن إشارة المدرب الوطني بدر طبيب وسيقوم ببذل أقصى جهده في خدمة فريقه الجديد، وقال: أتمنى المساهمة في إسعاد جماهير الفريق بتحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين.