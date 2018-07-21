العين والوصل يلتقيان إنتر زابرستش الكرواتي والفجيرة ودياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يلتقي فريق الكرة بنادي العين في الثامنة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» مع إنتر زابرستش الكرواتي، في أولى مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض «الزعيم» مباراة ودية ثانية، أمام فارازدين الكرواتي 26 الجاري، لتكون آخر اختبار للفريق قبل أولى مواجهاته الرسمية في البطولة العربية للأندية، حيث يلعب أمام وفاق سطيف الجزائري في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية «دوري أبطال العرب» يومي 31 الجاري، و4 أغسطس المقبل، في كرواتيا بناءً على اتفاق الفريقين، وموافقة الاتحاد العربي للعبة.

من ناحية أخرى، يلتقي اليوم فريقا الوصل والفجيرة ضمن معسكر الفريقين المقام حالياً في ألمانيا، استعداداً للموسم المقبل، وكان الوصل قد خسر تجربته الودية الأولى أمام الزمالك المصري 1-5، التي أقيمت على مدار 3 أشواط كل منها 30 دقيقة، وسيكون الاختبار الرسمي الأول للوصل يوم 11 أغسطس المقبل، عندما يلتقي نادي اتحاد جدة السعودي، ضمن البطولة العربية للأندية.

يُذكر أن كلاً من العين والوصل يشاركان في البطولتين العربية ودوري أبطال آسيا، إلى جانب المنافسة في البطولات المحلية الثلاث (دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة)، فيما تزيد ارتباطات العين بمواجهة الوحدة في مباراة كأس سوبر الخليج العربي المقررة يوم 24 أغسطس المقبل في مصر، وبطولة العالم للأندية في أبوظبي 2018.

من ناحية أخرى، كشفت صحف مصرية أن الأهلي القاهري رصد مليوني دولار للتعاقد مع المصري حسين الشحات، لاعب العين، وأن الأهلي بدأ بالفعل مفاوضات جادة في محاولة لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بناءً على طلب من الفرنسي كارتيرون، مدرب الأهلي الجديد، الذي طلب تدعيم مركز الظهير الأيمن.