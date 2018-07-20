29 لاعباً في بعثة العميد إلى معسكر هولندا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم إلى المعسكر الخارجي في هولندا. وضمت بعثة العميد 29 لاعباً، ويترأس البعثة عادل نور شاكري، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي، إلى جانب محمد إبراهيم، مدير الفريق، وعلي عباس، إداري الفريق.

وستحتضن مدينة ميرلو الهولندية المرحلة الأولى من المعسكر حتى يوم 2 أغسطس المقبل، وسيخوض الفريق خلال هذه الفترة مباراتين وديتين، ثم سينتقل إلى مدينة هورست الهولندية، ليخوض فيها العميد مباراتين أو ثلاث مباريات. وتخلف عن بعثة العميد اللاعب محمد مرزوق، الذي تعاقد مع النصر أخيراً لمدة 4 مواسم، بسبب ارتباط اللاعب بعقده مع نادي شباب الأهلي-دبي، الذي لا يزال سارياً، ما يجعل الشكوك تحوم حول التحاقه بزملائه في معسكر هولندا. ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية الفرق التي سيواجهها العميد في المعسكر الخارجي.

وكان النصر قد دشّن إعداده بالتجمع الداخلي في 11 من الشهر الجاري على الملعب الفرعي رقم 1 بقيادة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، بحضور لاعبيه الجدد، وهم البرازيليان صاموئيل روزا، ويوري ليري، والفرنسي يوهان كاباي، إضافة إلى لاعبيه المواطنين محمد العكبري، والحسين صالح. وحرص النصر على إنهاء تعاقداته مبكراً قبل خوض مرحلة الإعداد للوصول إلى درجة عالية من الانسجام والاستعداد بقوة للموسم الجديد، الذي يتطلع خلاله إلى تحقيق أفضل النتائج في دوري الخليج العربي، إضافة إلى الاستحقاقات المحلية الأخرى، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.