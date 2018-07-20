السناني: انتقلت إلى الظفرة لأحقق طموحي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف خالد السناني حارس مرمى الظفرة الذي انضم إليه قادما من الجزيرة أمس الأول بعقد لمدة 3 سنوات، أنه أختار العودة مجددا إلى ناديه السابق لأنه يمتلك طموحا كبيرا في كرة القدم يسعى إلى تحقيقه، مبينا أنه طلب الرحيل من نفسه عن فخر أبوظبي رغم أنه ناد كبير، ذاكرا أن العمر يتقدم والطموح يكبر ولا بد من السعي والاجتهاد لتحقيق الطموح قبل الوصول لمحطة النهاية في الملاعب.

وقال السناني: أتمنى أن أنجح في تقديم تجربة جيدة مع الظفرة خاصة أنني لست غريبا عليه فهو بيتي وسبق أن دافعت عن شعاره، وفي تجربتي الجديدة معه أسعى لتحقيق كل تطلعاتي وطموحاتي في كرة القدم وتقديم ما يرضي الإدارة التي منحتني الثقة وكذلك جماهير النادي التي تقف دائما مع اللاعبين، وبإذن الله أكون على قدر التحدي الذي ينتظرنا جميعا كلاعبين وننجح في تحقيق أفضل النتائج للفريق في مختلف المسابقات وإحراز مركز جيد في ترتيب الدوري.

معاملة طيبة

وشكر خالد السناني «28 عاما» إدارة فخر أبوظبي على المعاملة الطيبة والتفاهم مع وكيل أعماله في تحقيق رغبته بالانتقال إلى الظفرة، وعلق حارس مرمى الظفرة الجديد على وجود اسمه ضمن قائمة فريق الجزيرة التي غادرت إلى معسكر هولندا قبل أيام، وقال: نعم اسمي كان موجودا ضمن القائمة لأن المدرب كان يرغب في سفري مع البعثة، ولكن وكيل أعمالي تفاهم مع إدارة الجزيرة التي تعاملت معنا بتقدير كبير واستجابت لرغبتي في منحي فرص الانتقال إلى نادي الظفرة مرة أخرى.

وحيا السناني زملاءه لاعبي الجزيرة على السنوات الرائعة التي قضاها معهم، وشكر أيضا لاعبي الظفرة على استقباله الجيد، وتمنى أن يشكل الإضافة المطلوبة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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وشارك في تدريبات الظفرة تحت إشراف المدرب فوك رازوفيتش جميع لاعبي الفريق من بينهم عناصر تحت الاختبار ترغب في ارتداء قميص الفرسان، وتميز تدريب الظفرة بالجدية والتنافس القوي وسط حضور إداري كبير بقيادة فارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم، وأحمد عمران القبيسي نائب رئيس الشركة، سالم حسن الهلالي مشرف الفريق، عبد السلام جمعة مدير الفريق، سعيد مسعود إداري الفريق، وتتواصل التدريبات يوميا بالملعب وصالة الجمانيزيوم حسب البرنامج الذي حدده الجهاز الفني حتى موعد السفر إلى ألمانيا التي يقيم بها الفريق المرحلة الثانية من الإعداد.