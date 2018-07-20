الشارقة يخوض مرانه الأول في معسكر ألمانيا

المصدر: الشارقة-علي الظاهري

خاض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، مرانه الأول في مدينة دوسلدورف الألمانية، التي تحتضن المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي لمدة 12 يوماً قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المعسكر في هولندا، الذي يختتم يوم 10 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيواجه الكويت الكويتي يوم 26 من الشهر الجاري، فيما ستكون التجربة الودية الثانية أمام أحد الفرق الألمانية من الدرجة الثانية يوم 31 من الشهر نفسه. وسيواجه الشارقة في المباراة الودية الثالثة، خلال معسكر هولندا، فريق التعاون السعودي يوم 5 أغسطس المقبل، وسيختتم آخر تجاربه الودية أمام فريق ايندهوفن الهولندي يوم 9 أغسطس المقبل.

أهداف المرحلة

في سياق متصل، أكد اللاعب الحسن صالح، أن الجهازين الفني والإداري، وضعا أهداف المرحلة المقبلة، التي سيحرص الجميع على تحقيقها، بما يلبي طموحات جمهور الملك ومحبيه، مؤكداً حرصهم على اتباع جميع تعليمات المدرب عبد العزيز العنبري، سواء في مرحلة الإعداد في الصيف أو خلال انطلاق الموسم الكروي نهاية أغسطس المقبل.

وقال إن وجودهم في كتيبة الملك تحت قيادة العنبري هو عامل إيجابي، وأضاف: من حسن الحظ بالنسبة لنا، أن يكون المدرب هو أبناء الوطن، لا سيما أن عملية التواصل تبدو أسهل مع المدرب بما يخدم مصلحة الفريق، ويسهم في تطبيق جميع خطط واحتياجات المدرب من الناحية الفنية بكل سهولة.

أفضل النتائج

وأضاف الحسن أنه غير راضٍ بشكل تام عن مستوى الأداء الذي قدمه في الموسم الماضي، رغم بعض النجاحات التي ترجمها بالوصول إلى المنتخب الوطني الأول، متمنياً أن يواصل العمل لتحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة، والمشاركة مع الأبيض في بطولة كأس آسيا.

وعرج صالح إلى انتقال توأمه الحسين من فريق الإمارات إلى نادي النصر، ووصف الخطوة بالإيجابية، حيث انتقل شقيقه إلى مرحلة جديدة ومشوار يتطلب مزيداً من المثابرة والعمل، متمنياً أن يكون النجاح حليف توأمه للوصول إلى المنتخب الوطني والذهاب بعيداً إلى أبعد نقطة في مشواره الكروي.

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ضمت بعثة الملك 26 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري والطبي والمسؤول الإعلامي للفريق.