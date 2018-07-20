«الظفرة للصالات» إلى معسكر بانكوك استعداداً لـ «الآسيوية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تغادر بعثة فريق نادي الظفرة لكرة قدم الصالات، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك مساء اليوم، عبر مطار دبي الدولي، للانتظام في المعسكر الخارجي الذي يشكل المحطة الأخيرة لإعداد الفريق لبطولة الأندية الآسيوية، التي يشارك فيها للموسم الثاني على التوالي، وتضم البعثة كل من حسن الحمادي عضو شركة الظفرة للألعاب المصاحبة ومشرف اللعبة، ومرشد خلفان المرر المدير التنفيذي للنادي رئيس البعثة في البطولة الآسيوية، وفيصل عبد الله مدير الفريق، والجهاز الفني بقيادة المدرب فونسيكا ومساعديه منصور جميل ومحمد علي الغاوي، ومدرب اللياقة البدنية البرازيلي ديفيد فرونسيسكا، والبرتغالي جواو إيمانويل مدرب الحراس، والجهاز الطبي الذي يضم جلال الشرقاوي وحازم عبد الحميد وفادي محمد، واللاعبين وليامز اوليفيرا (باسورا)، والكويتي عبد الرحمن الوادي وعبد الكريم جميل وحسن الحنطوبي وهلال عبد الله وحمدان الكثيري ويونس الحمادي وعسكر عمر عسكر ومحمد عبد الله فدعق ومحمد عبيد وجابر محمد يوسف وطاهر ناصر وطالب الفزاري ومحمد حسن الملا، ويلتحق صبري جميل بالبعثة في الأيام الأخيرة من معسكر تايلاند، لعدم تمكنه من السفر أمس لأسباب تتعلق بعمله، كما تأكد عدم مشاركة سلم جميل وحمد الشامسي وعمر كرمستجي مع الفريق لأسباب مختلفة.

وأكد مرشد خلفان المرر، أن مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية، تعكس الحرص على ضرورة وجود النادي في المحافل الخارجية، وقال، سبق لنا اللعب في البطولة بالعام الماضي، وقال: الفريق سينتظم في تدريبات يومية حسب خطة الجهاز الفني، وسيلعب 4 مباريات ودية مع فرق الدوري التايلاندي لكرة الصالات، وسيغادر إلى إندونيسيا 29 الجاري.

وأضاف: هدفنا هو التمثيل المشرف، وتقديم مباريات مميزة، وبذل الجهود لتصدر المجموعة الحديدية، التي تضم الشرطة العراقي وساسونغ الكوري الجنوبي وتسونام الفيتنامي، وهي من فرق الواجهة وسبق لها اعتلاء منصات التتويج، وأحرزت ميداليات، كما أنها قادمة من دوري «احترافي»، خصوصاً الفريقين الفيتنامي والعراقي.

استفادة

وأكد حسن الحمادي مشرف اللعبة، أن الفريق استفاد كثيراً من التجمع الداخلي الذي تخللته بعض المباريات الداخلية والودية، وقال طلبنا من اللاعبين بذل أقصى الجهود من أجل التمثيل المشرف، وتحقيق كل الأهداف المرسومة من المشاركة، ونشكر إدارة النادي على الدعم والمساندة، وتوفير كل أسباب وعوامل النجاح والتميز.