«الشارقة الرياضي» يطّلع على احتياجات إدارة كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

هنأ عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، مجلسَ إدارة نادي اتحاد كلباء الجديد برئاسة علي حسين اللوغاني، واطلع الحزامي على احتياجات النادي في الفترة القادمة التي وصفها بالمهمة، خصوصاً مع تأهل فريق الكرة إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم، جاء ذلك خلال زيارة الحزامي لمقر النادي برفقة سعيد العاجل مدير إدارة الدعم المؤسسي بالإنابة في مجلس الشارقة الرياضي.

ووجّه علي حسين اللوغاني، رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه كافة أندية الإمارة، شاكراً الأمين العام على الزيارة التي جاءت لتهنئة المجلس الجديد، مشيراً إلى أنهم سيقومون بتسخير كافة الجهود من أجل أن يصل النادي إلى وضعه الطبيعي مع أندية دوري الخليج العربي خلال الموسم المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه الاهتمام بجميع الألعاب والأنشطة.