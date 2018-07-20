النصر يتحفظ على رسالة شباب الأهلي دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحفظت شركة كرة القدم في نادي النصر، بشأن الرد على الرسالة الصادرة من نادي شباب الأهلي دبي، التي عاتب فيها «العميد» بسبب الدخول في مفاوضات من أجل التعاقد مباشرة مع عدد من لاعبي النادي من مختلف المراحل دون الرجوع إلى إدارة النادي.

وكان النصر طلب استضافة مباريات الفريق الأول للكرة، وفريق الرديف على استاد مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي دبي بمنطقة الممزر، وذلك في ظل العلاقة الممتدة والأواصر القوية التي تجمع بين الناديين.

وكانت رسالة شباب الأهلي دبي أشارت إلى أن العلاقة بين الناديين مبنية على الاحترام المتبادل، دون تدخل أي منهما في عمل الآخر. يذكر أنه من ضمن الصفقات الست الأخيرة تعاقد مع لاعب واحد من نادي شباب الأهلي دبي، وهو المدافع محمد مرزوق، بعد دخول مرزوق فترة الـ 6 أشهر التي تتيح له التعاقد مع أي نادٍ في ظل عدم تجديد عقده مع ناديه، بينما تداولت أنباء عن اقتراب حبيب الفردان، لاعب شباب الأهلي دبي، من العودة إلى بيته السابق في القلعة الزرقاء، رغم نفي اللاعب التوقيع رسمياً للعميد، حيث ينتهي عقده مع ناديه خلال الأيام المقبلة.