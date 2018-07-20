قلب عموري يخفق لـ «الزعيم» فقط

المصدر: دبي - علي الظاهري

«طموح كل لاعب الاحتراف.. وأنا أملك هذا الطموح».. بهذه الكلمات رد عمر عبدالرحمن «عموري» على مشروع احترافه في الخارج، مؤكداً أن خفقان قلبه الأبدي على مستوى أنديتنا المحلية سيكون لـ «الزعيم» فقط، مشيراً إلى أن طموحه متجدد لحصد مزيد من الألقاب والبطولات، وكشف في لقائه مع الإعلامي أنس بوخش على قناته على «يوتيوب» عن حقيقة عدد من الأمور ومنها خروجه ليلة مباراة منتخبنا أمام عُمان قبل نهائي «خليجي 23» بالكويت ديسمبر الماضي، وأكد أنه خرج مع زميليه علي مبخوت ومحمد فوزي إلى محل «الحلاق» خارج الفندق، مشيراً إلى أن العدالة ستأخذ مجراها ضد من اتهمه بالخروج من أجل السهر.

وتحدث عموري عن هدر ركلة الجزاء في نهائي خليجي 23، وقال: تعوّدنا على نهج محدد في تنفيذ الركلات بأن يسدد أحمد خليل الركلة الأولى ثم أنا ومن بعدي مبخوت، وطلبت من مبخوت أن أسدد ثانياً وأعطاني الكرة، والحظ حالف الحارس العماني .

وأوضح عموري، أن تمثيل الوطن بصورة مشرفة هو واجب سواء عن طريق المنتخب أو النادي، معرباً عن أسفه بسبب عدم تأهل «الأبيض» إلى المونديال رغم البداية الجيدة في التصفيات ، كاشفاً عن وجود تقصير في تلك المرحلة من مختلف الأطراف.