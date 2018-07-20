استمرار غموض قرعة «الأولمبي» في «الآسياد»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لا يزال الغموض يكتنف قرعةمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، بعدما أعلن الموقع الرسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي عن تجميد القرعة، وقام بنشر قرعة باقي المسابقات الأخرى للدورة، بما فيها مسابقة كرة القدم للسيدات، وذلك على خلفية عدم إدراج منتخبي الإمارات وفلسطين ضمن قائمة المنتخبات المشاركة في قرعة البطولة.

وفي الوقت نفسه تقرر إقامة معسكر منتخبنا الأولمبي لدورة الألعاب الآسيوية في ماليزيا من 30 الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، الذي يعقبه السفر إلى جاكرتا وفق البرنامج المحدد مسبقاً للمشاركة في «الآسياد»، ويخضع 4 لاعبين من منتخبنا الأولمبي لتدريبات منفردة، تحت إشراف المدير الفني ماسيغ سكورزا، وهم أحمد العطاس، ومحمد خلفان، وعلي عيد، وحسين عبدالله، نظراً لعدم سفر «الرباعي» مع فرق أنديتهم إلى المعسكرات الخارجية المقامة حالياً.

وكان أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، أكد في تصريحات سابقة أن مشاركة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في «الآسياد» مؤكدة بنسبة 100%.

من ناحية أخرى، وعلى صعيد منتخب الناشئين، استدعى عبد الرحمن الحداد، مدرب المنتخب، 26 لاعباً لمعسكر منتخب الناشئين مواليد 2004، الذي سيقام في صربيا للفترة من 28 الجاري حتى 17 أغسطس المقبل ضمن الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، وضمت القائمة كلاً من: أحمد محمد البلوشي، ويوسف إبراهيم، وغيث خالد، «شباب الأهلي دبي»، وبدر السويدي، وخالد توحيد، وسعيد غانم، وعلي إبراهيم، ومطر زعل «الشارقة»، وجمال السعدي «النصر»، وعبدالله غانم، وعبدالله أحمد، وعوض الكثيري «الوحدة»، ومحمد الحارثي، ومطر سالم، وحميد المهيري «بني ياس»، وأحمد عبدالله، وسالم خالد، وعبيد مراد، «العين»، وتركي ربيع، «حتا»، وزايد العلي «عجمان»، وسعود المري، «الوصل»، وسعيد سالم «الفجيرة»، وعبدالله الحوسني«الظفرة»، ومحمد خالد، ومنصور عبد الرحيم «الجزيرة»، ومحمد عبد الغفار «خورفكان».