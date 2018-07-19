كونيه: "الصقور" إخوتي

المصدر: دبي-علي شدهان

أبدى الإيفواري بكاري كونيه المحترف الجديد لفريق الإمارات الأول لكرة القدم، استعداده التام للتعاون مع زملائه لاعبي الصقور، متمنياً أن يكون أخا وصديقا لجميع أبناء نادي الإمارات، متعهدا بتقديم أفضل ما لديه لمساعدة فريق النادي في مشواره في الموسم الجديد.

وخص كونيه "البيان الرياضي" بأول تصريح له بعد تعاقده مع الفريق الأخضر بقوله: أشعر بسعادة غامرة بعد الانضمام لصفوف فريق الإمارات، أنا متلهف ومتحمس لخوض تجربة تحد جديدة مع فريق الإمارات، وأتطلع لمقابلة جماهير فريقي الجديد، وأعرف أني ارتدي قميص فريق كبير وعريق سبق له المشاركة في دوري أبطال آسيا والفوز بلقبي الكأس والسوبر.

وأوضح كونيه أنه خاض أول حصة تدريبية له مع فريق الإمارات الثلاثاء، لافتا إلى أنه يبذل أقصى الجهود لرفع مستوى لياقته البدنية، مشدداً على أنه بات تحت تصرف التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات.

وكشف كونيه عن أن دولة الإمارات الأقرب إلى قلبه، وأنه يشعر بالانتماء لها، وأن ذلك الانتماء هو السبب وراء موافقته على الانضمام للصقور.