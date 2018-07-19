نادي الوصل يطلق علامته التجارية "يلو"

المصدر: دبي - البيان الالكتروني:

أطلقت شركة نادي الوصل للاستثمار، في خطوة رائدة تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج العربي، علامتها التجارية (يلو) المتخصصة في تصنيع وتصميم الأدوات والملابس الرياضية لجميع الألعاب الرياضية لكافة الأندية، وفي مقدمتها الأندية الإماراتية، حرصاً منها على تعزيز التنوع الاقتصادي بالمساهمة في تقديم مشروع وطني رائد يهدف إلى تحقيق النجاح والريادة في مجال الاستثمار، إضافة إلى تصنيع وتطوير المنتجات الوطنية طبقاً للمواصفات العالمية، مما يساهم في تحقيق الأرباح المادية التي تساعد النادي في تحقيق أهدافه المرجوة بجانب تقديم منتجات ذات جودة مميزة وفقا لاحتياجات الرياضيين المحترفين وذلك لمساعدتهم على تحقيق أعلى مستويات الأداء.

وأعرب راشد بالهول، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي، عن فخره واعتزازه بإطلاق نادي الوصل علامته التجارية (يلو) المتخصصة في تصنيع وتصميم الأدوات والملابس الرياضية، مؤكداً أن هذه الخطوة المميزة تأتي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بألا يكون نادي الوصل مجرد ناد تمارس فيه الألعاب الرياضية فقط، بل أن يكون النادي رائداً على جميع المستويات الرياضية والثقافية والاقتصادية، كما أكد أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط النادي بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية التي تساعد النادي في تحقيق الاستقرار المادي على المدى القريب والبعيد، خاصة وأن هذه المشاريع ستشكل أصلاً ثابتاً من أصول النادي، منوهاً إلى أن هذا المشروع لن يكون محصوراً على نادي الوصل فقط، بل لجميع الأندية خاصة وأن المشروع يدار من قبل إدارة شابة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع في مقدمة أولوياتها تأهيل الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم والاستفادة القصوى من إمكانياتهم وطاقاتهم كونهم أمل هذه البلاد ومستقبلها، متمنياً أن تحدث هذه الخطوة نقلة نوعية وقفزة كبيرة في مجال الاستثمار الخاص بالنادي لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.