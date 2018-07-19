عجمان إلى معسكر المجر اليوم

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

تغادر اليوم عبر مطار دبي الدولي بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان إلى المجر لإقامة المعسكر الخارجي للفريق ضمن استعدادات «البرتقالي» للموسم الكروي الجديد، ويتكون الوفد من 45 شخصاً برئاسة الدكتور محمد جبر الشامسي المدير المالي في النادي، وتضم أيضاً عبد الله الظاهري أمين السر العام والمشرف العام للفريق و31 لاعباً بينهم 4 من لاعبي فريق الشباب بالنادي، فيما ينضم للبعثة في المجر المحترف الأجنبي الرابع المتوقع إكمال التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، حيث تم التأمين بين مجلس إدارة النادي برئاسة خليفة الجرمن والجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي على أهمية إكمال ملف المحترفين الأجانب بشكل عاجل كي يلحق الأجنبي الرابع بالمعسكر.