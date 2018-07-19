دبا الحصن يبحث عن الأجنبي الثاني

المصدر: الفجيرة- البيان الرياضي

دشن الفريق الأول للكرة بنادي دبا الحصن برنامجه الإعدادي تأهباً لمباريات الموسم الكروي الجديد بمشاركة 25 لاعباً، في الوقت الذي تبحث فيه إدارة النادي عن التعاقد مع الأجنبي الثاني.

وتقرر إقامة المعسكر الخارجي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في ألمانيا، وكان الإعداد الداخلي قد بدأ بجلسة تعارف بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني بدر طبيب، وأشار جمعة الحمودي أمين السر العام والمشرف على الفريق الأول باللاعبين الجدد إلى أن ملف الأجنبي الثاني سيحسم في أقرب وقت ممكن بعد أن تم التعاقد مع اللاعب الدولي اليمني عبد الواسع المطري داعياً إلى ضرورة الاستفادة من فترتي الإعداد الداخلي والخارجي مشيراً إلى أن إدارة النادي برئاسة خميس خصاو ستقوم بتوفير كافة الإمكانات من اجل أن ينجح الفريق في تحقيق الصعود.