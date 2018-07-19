بن غليطة للاعبي المنتخبات الوطنية: طموحنا معكم تحقيق الإنجازات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

زار المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، معسكري منتخبي الشباب تحت 19 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، في مقر اتحاد الكرة بدبي، والتقى خلال زيارته أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخبين خلال المعسكر الحالي في دبي.

وطالب رئيس اتحاد الكرة، اللاعبين بأهمية التركيز على الاستحقاقات المقبلة والاستماع وتنفيذ توجيهات وتعليمات الجهازين الفني والإداري، وأداء التدريبات خلال المعسكر الحالي والمعسكرات المقبلة بكل همة وحماس لأن المجهود الذي يبذل حالياً خلال فترة التدريبات والإعداد هو العنصر المهم في كسب التحديات التي تنتظرنا في الأيام والأشهر المقبلة، وطموحنا معكم تحقيق الإنجازات.

وأضاف بن غليطة خلال زيارته للمنتخبين في فندق اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الاتحاد ولجنة المنتخبات والشؤون الفنية يسخرون كل جهدهم وطاقاتهم وإمكاناتهم لخدمة المنتخبات الوطنية، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق النجاح والتميز، واستمع رئيس اتحاد الكرة إلى عرض من قبل مديري المنتخبين والمدربين إلى البرنامج الإعدادي والتحضيري وخاصة بما يتعلق باستحقاق منتخب الشباب تحت 19 سنة، في أكتوبر المقبل بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا حيث نهائيات كأس آسيا 2018.