خورفكان يدشن عهد المدرسة الصربية

المصدر: خورفكان - محمد فضل

قاد الصربي ميودراغ جيسيج المدير الفني الجديد لفريق خورفكان التدريبات الداخلية استعداداً لموسم دوري الدرجة الأولى المقبل بمشاركة كافة اللاعبين الذين تم تقسيمهم إلى مجموعتين.

واستهل برنامج الإعداد بكلمة قصيرة تم الترحيب فيها باللاعبين الجدد والقدامى، وأكد عثمان النقبي بأن الحصص والجرعات التدريبية الحالية ستتواصل حتى موعد السفر إلى معسكر سلوفاكيا يوم 26 الجاري والذي يستمر حتى الـ 16 من أغسطس.

الجدير بالذكر أن خورفكان تعاقد مع برازيليين هما ماركوس لاعب العروبة السابق وهداف دوري الدرجة الأولى في النسخة الأخيرة برصيد 22 هدفاً إلى جانب مواطنه الكسندر هداف فريق دبا الحصن السابق.