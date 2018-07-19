شباب الأهلي دبي يعاتب النصر

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

يتوقع ألا تتمكن إدارة نادي النصر، من قيد المدافع محمد مرزوق، خلال فترة القيد الصيفي الممتدة حتى 2 أكتوبر المقبل، إذا لم تتوصل إدارة النصر إلى حل مع إدارة شباب الأهلي دبي، للحصول على موافقتها برحيل اللاعب قبل نهاية تعاقده أواخر أكتوبر المقبل نفسه.

سيكون أمام إدارة النصر انتظار فترة القيد الشتوي في يناير المقبل، لقيد اللاعب إذا أصر شباب الأهلي دبي، على استكمال المدافع لتعاقده، في الوقت الذي وجهت فيه إدارة نادي شباب الأهلي دبي، رسالة عتاب إلى إدارة نادي النصر، بسبب دخول النصر في مفاوضات مع عدد من لاعبي نادي شباب الأهلي دبي، دون الرجوع إلى إدارة النادي.

وأكد شباب الأهلي دبي خلال رسالته، أن العلاقة بين الناديين مبنية على الاحترام المتبادل، دون تدخل أي منهما في عمل الآخر.

وتردد أمس أن الحبيب الفردان لاعب شباب الأهلي دبي وقع رسمياً لنادي النصر.لكن اللاعب قال في تصريح، لـ «البيان الرياضي» أنه لم يوقع أي تعاقد جديد مع أي نادٍ حتى الآن، لأن عقده لايزال سارياً مع شباب الأهلي دبي حتى نهاية الشهر الجاري.

وكشف الفردان أنه ينتظر نهاية التعاقد رسمياً ليعلن بعدها عن خطوته المستقبلية، مشيراً إلى أنه لم يحدد وجهته حتى الآن.

من جانب آخر يغادر فريق شباب الأهلي دبي فجر اليوم ، إلى معسكره الخارجي المقرر في إسبانيا حتى 11 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله الفريق من 4 إلى 5 مباريات ودية، استعداداً للموسم المقبل.

ينتظر أن يلحق بمعسكر شباب الأهلي دبي الخارجي، اللاعبان المكملان للرباعي الأجنبي، حال التعاقد معهما، مع العلم أن قائمة الفريق حالياً تضم اللاعبين الأجنبيين الأرجنتيني ماورو دياز والبرازيلي لوفانور.