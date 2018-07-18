لجنة الحكام تُصعد 26 حكماً

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

دشنت لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة عصر أمس، ورشة عمل لحكام المراحل السنية ودوري الأولى والرديف، بمقر الاتحاد في دبي، بمشاركة 26 حكماً، وتأتي هذه الورشة ضمن خطة وبرنامج اللجنة للموسم الرياضي الجديد، وبعد نجاح هؤلاء الحكام في حجز مكانهم ضمن حكام الفريق الأول، نتيجة للأداء التحكيمي الجيد، الذي قدموه خلال إدارتهم لمباريات المراحل السنية ودوري الدرجة الأولى والرديف، وتم ضمهم لمعسكر الفريق الأول المقرر إقامته في ألمانيا أواخر الشهر الجاري، وحرص فريق العمل خلال الورشة على خلق حلقة نقاش بينهم وبين الحكام، تناول كل الجوانب التحكيمية، وخاصة الجانب الفني، مع مراجعة شاملة للقوانين الجديدة للعبة.

وأقيمت الورشة تحت إشراف محمد الجنيبي عضو لجنة الحكام رئيس فريق عمل المراحل السنية، وأحمد الشامسي عضو اللجنة، بالإضافة إلى صالح المرزوقي، سلطان ساحوه، وعبدالواحد خاطر، أعضاء فريق العمل، وستيف بينت المدير الفني للحكام.

وأوضح المرزوقي، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة توفر كل التجهيزات والمعدات التحكيمية اللازمة لجميع الحكام، ووضعت برنامج إعداد فني وتدريبي لتنمية المهارات والجاهزية المطلوب للوصول للمرحلة المقبلة من مشوارهم التحكيمي.