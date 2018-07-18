الأبيض الشاب يستعد لـ«الآسيوية» بدبي

المصدر: Ⅶدبي- البيان الرياضي

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة، تدريباته في مقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة المدرب الفرنسي ليدوفيك باتيللي، وبمشاركة 30 لاعباً، ضمن استعدادات المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2018 خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر القادم، في العاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وقال اللاعب سيف السويدي: «تتواصل تدريباتنا اليومية في الإعداد بالدولة لمدة 4 أسابيع، وبعدها نسافر إلى سلوفينيا، ونلعب هناك 4 مباريات ودية، قبل السفر إلى تايلاند لخوض بطولة ودية مطالبين فيها بالتركيز لتكون إعداداً قوياً، قبل خوض النهائيات الآسيوية».

بدوره، قال سلطان سعيد لاعب «الأبيض» الشاب: «الأجواء الحالية للمعسكر الداخلي أكثر من ممتازة، ونحن كلاعبين نتطلع إلى البطولة الآسيوية كتحد خاص، ونتعامل مع التدريبات الحالية بشكل جدي، وأشكر الجهازين الفني والإداري واللاعبين على مجهودهم، وأشكر كذلك كل من يدعمنا».

مواجهات ودية

الجدير بالذكر، أن منتخب الشباب تحت 19 سنة، كان قد خاض مواجهتين وديتين مع المنتخب الأردني في آخر معسكر له في دبي خلال مايو الماضي، حيث خسر المباراة الأولى، وتعادل في المباراة الثانية، ضمن استعداداته المستمرة للنهائيات الآسيوية.

فيما يغادر المنتخب عقب معسكره الحالي في دبي، إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في سلوفينيا للفترة من 28 يوليو الجاري لغاية 17 أغسطس المقبل، ويتخلله أربع مباريات ودية مع منتخبات أوروبية، ومن ثم المشاركة في بطولة تايلند خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر القادم.

ينتظم «الأبيض» الشاب، في معسكر داخلي يتخلله أيضا ثلاث مباريات ودية مختلفة، قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في ماليزيا الذي يسبق نهائيات كأس آسيا، ويتخلله مباراتان مع أحد المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا، حيث ستكون الفرصة مواتيه للجهاز الفني للوقوف على ملامح التشكيلة الرئيسية للأبيض الشاب التي سيخوض بها النهائيات.

قائمة المنتخب

وتضم قائمة المنتخب ماجد سلطان، فهد باروت، عمر الزعابي، محمد عبدالرزاق، يعقوب يوسف، خيري أحمد، أحمد فوزي، عمر سعيد، راشد سالم، حمدان محمد، سلطان سعيد، سعيد عبيد، رائد رضا، عمر أحمد، أحمد جميل، عيد خميس، خلفان حسن، عبيد الزعابي، سعود عبد الرحمن، خالد محمد، فهد محمد، نهيان عادل، منصور إبراهيم، طحنون حمدان، سهيل عبد الله، سيف سعيد، فارس خليل، عبد الرحمن صالح، علي صالح، ويوسف بخيت.

إشادة

أشاد لاعبو المنتخب الوطني، بمستوى التدريبات والمجهود المبذول من الجهازين الفني والإداري خلال فترة المعسكر الداخلي.