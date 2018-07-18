الرمادي يحدد 5 تجارب لعجمان في المجر

المصدر: Ⅶعجمان-ياسر قاسم

حدد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي، التجارب التي يجريها الفريق خلال معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد، حيث أوضح الرمادي أن الجهاز الفني فرغ من برنامج المعسكر الخارجي في دولة المجر منذ وقت مبكر وتم التأمين على إجراء 5 مباريات ودية خلال المعسكر أيام 25 و29 يوليو الحالي و1 و5 و7 أغسطس المقبل، وتقرر أن يسافر الفريق للمجر يوم غدٍ الخميس لبدء معسكره فيها الذي يمتد حتى الثامن من أغسطس المقبل.

المحترف الرابع

ومن جهة أخرى، يعكف مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع المدير الفني أيمن الرمادي، على اختيار المحترف الأجنبي الرابع لإكمال هذا الملف قبل بدء المعسكر الخارجي، لا سيما والفريق بدأ تجمعه الداخلي قبل أكثر من أسبوعين، حيث أمن الجانبان «الإدارة والمدرب» على ضرورة اختيار آخر المحترفين الأجانب خلال الساعات القليلة المقبلة لضمان مشاركته مع الفريق خلال فترة المعسكر الخارجي، وتدرس الإدارة أكثر من خيار للتعاقد مع مهاجم صريح.

التزام اللاعبين

وأبدى المدير الفني أيمن الرمادي ارتياحه لالتزام اللاعبين وانضباطهم خلال التدريبات التي أجراها الفريق في الأيام الماضية صباحا ومساء في ملعب النادي، مشيراً إلى أن الإعداد للموسم الجديد يسير بذات الخطة التي وضعها الجهاز الفني منذ انتهاء الموسم الماضي، وقال إن فترة المعسكر الخارجي في المجر والمباريات الخمس المتوقع خوضها تعتبر جيدة ومقنعة للجهاز الفني، كما أثنى الرمادي على الدور الذي تقوم به إدارة النادي في المتابعة الدقيقة وتذليل أي صعوبات، لينعكس ذلك على تجمع الفريق منذ بداية الشهر الحالي، حيث حققت التمارين نجاحاً واضحاً في الحضور الكامل للاعبين، وأكد الرمادي على أن الإضافات التي تمت للفريق هذا الموسم سواء للاعبين المواطنين أو الأجانب تعتبر جيدة ووفق حاجة الفريق الفنية.

تدريبات

واصل الفريق سلسلة تدريباته في ملعبه خلال الأيام الماضية بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم الجدد حسن عبد الرحمن وخالد ناصر الزري والمحترفون الأجانب الثلاثة.