الوصل يستأنف التدريبات في ميونيخ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل تدريباته اليومية، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، خلال معسكره الخارجي الممتد حتى 31 يوليو الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية، بعدما خسر الفريق مباراته الودية الأولى خلال المعسكر، وكانت أمام الزمالك 1-5، ضمن المرحلة الأولى من فترة إعداد «الإمبراطور» للموسم الرياضي الجديد 2018- 2019، وقبل أن ينتقل الفريق إلى مدينة ملقا الإسبانية لإقامة المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، التي تنتهي في 3 أغسطس المقبل.

تسيطر على لاعبي «الإمبراطور» حالة من المعنويات العالية والتركيز للاستفادة القصوى من فترة المعسكر الخارجي، الذي اختيرت مدينة ميونيخ لاحتضان مرحلته الأولى، نظراً لتوافر جميع متطلبات الجهاز الفني للفريق بها.

ويأتي المعسكر الحالي استكمالاً لمرحلة التحضيرات الداخلية التي بدأت يوم 27 يونيو الماضي بمقر النادي بزعبيل، وسبقها إجراء الفحوصات الطبية والاختبارات الروتينية اللازمة للاعبي الفريق، في إطار استعدادات الفريق لاستحقاقات الموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركة «الإمبراطور» في 5 بطولات محلية وقارية، تتضمن دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية.