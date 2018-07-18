عطوشي: ثقة إدارة الظفرة تمنحني دافعاً للتألق

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد عيسى

أكد المغربي أمين عطوشي «26 عاماً»، لاعب الظفرة الجديد القادم في صفقة انتقال حر من الوداد أن الثقة التي منحتها له إدارة النادي تمنحه دافعاً كبيراً لتقديم مستوى يفوق التوقعات وينتزع به إشادة الجميع، ذاكراً أن مهمته لن تكون سهلة مع فرسان الظفرة، مشيراً إلى أن نجوم الكرة المغربية الذين تألقوا في الدوري الإماراتي مثل مبارك بوصوفة لاعب الجزيرة السابق ومراد باتنا لاعب الوحدة وضعاه أمام أكبر تحد لتقديم مستوى متميز والمحافظة على سمعة نجوم المغرب، ذاكراً أن اللاعب عندما يحترف خارج بلاده فإنه لايمثل نفسه وفقط ولكنه يمثل بلده وبالتالي يجب أن يكون محترفاً بأدائه وسلوكه وأضاف: عندما أترك سمعة جيدة فإن ذلك يشرف بلادي ويشجع الأندية على التعاقد مع لاعبي المغرب لذلك أنا حريص على مواصلة مسيرة زملائي السابقين الذين قدموا تجارب جيدة ومهدوا لنا طريق الإحتراف والشئ الذي يجعلني متفائلا التقدير الكبير الذي لمسته من إدارة نادي الظفرة وأتمنى أن أكون على قدر ثقتهم.

معاناة الظفرة

وأشار عطوشي في أول تصريح له بعد انضمامه للظفرة إلى معرفته بتفاصيل معاناة فريقه الجديد في الموسم الماضي، ذاكراً أن تلك التجربة لن تتكرر في الموسم الجديد وقال: أعلم أن الفريق لم يكن في مستواه لكن هذا وضع طبيعي ومعاناة تمر بها كل الأندية، المهم أن نعمل على تعويض الجماهير في الموسم الجديد، حتى الآن أرى الأوضاع جيدة وإمكانية المنافسة على مركز متقدم واردة لأن التعاقدات التي تمت متميزة، أيضاً الإدارة تعاقدت مع مدرب له خبرته ويعرف الكرة العربية لأنه كان يعمل في السعودية، كل شئ يمكن تحقيقه في كرة القدم، فقط علينا التعاون جميعاً لأننا منظومة واحدة.

وعن طموحه مع الظفرة خاصة أنه قادم من فريق صاحب بطولات قارية قال عطوشي: نحن كلاعبين نرى الهدف الذي تحدده الإدارة حسب إمكانات الفريق ونلعب عليه، أعتقد أن الهدف الحصول على مركز جيد وهذا يمكن أن يتحقق، بالنسبة لي على المستوى الشخصي أتمنى تقديم تجربة ناجحة وموسم متميز مع فريقي الجديد.

أسرة واحدة

وحرص مدافع الظفرة على تقديم الشكر لزملائه اللاعبين والجهاز الإداري للفريق على الترحيب به، مؤكداً أنه شعر منذ اليوم الأول أنه في ناد يلعب له سنوات وليس نادياً جديداً عليه، ذاكراً أن روح الأسرة الواحدة التي لمسها في النادي تساعده نفسياً على العطاء بشكل جيد وتشجعه على بذل المزيد من الجهد ومبشرة بموسم حافل يرضي تطلعات كافة الجماهير.