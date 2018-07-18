النصر يواصل تدريباته الأخيرة قبل السفر إلى هولندا

المصدر: Ⅶدبي-علي الظاهري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الأخيرة قبل السفر بعد غد إلى المعسكر الخارجي في هولندا، الذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله الفريق 4 أو 5 تجارب ودية متدرجة القوة والمستوى.

وخاض العميد تدريباته في الأيام الماضية تحت قيادة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي يسعى إلى استثمار محطات الإعداد الثلاث من أجل الاستعداد بقوة للموسم الجديد، وكانت المحطة الأولى في دبي، وستكون المحطة الثانية في المعسكر الخارجي الأوروبي في هولندا، قبل أن يعود الفريق إلى أرض الدولة ويختتم استعداداته المحلية في المحطة الثالثة والأخيرة على أرضه التي سيخوض آخر تجاربه الودية فيها.

وانتظم المحترفون الأجانب الجدد في التدريبات الماضية وهم المهاجم البرازيلي يوري ليريو ومواطنه صاموئيل روزا الذي يخوض موسمه الثالث في دوري الخليج العربي بعد تجربة حتا، إضافة إلى الفرنسي كاباي.

وقطع العميد شوطاً كبيراً في ملف إعداد الموسم الجديد، بعد أن تعاقد مع 6 أسماء منهم 3 محترفين أجانب و3 لاعبين مواطنين يعول عليهم العميد في الموسم المقبل من أجل تحقيق أفضل النتائج، فيما يحرص المسؤولون في النادي على حسم صفقات أخرى في الأيام المقبلة خلال فترة المعسكر. وحرص الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين سعياً إلى الوصول للفورمة المطلوبة قبل خوض عدد من المباريات الودية في المعسكر الخارجي التي ستساهم في رفع كفاءة الفريق وتجهيزه قبل العودة إلى الدولة في منتصف الشهر المقبل.