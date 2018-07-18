إطلاق برنامج «صُنّاع اللعب» في كأس آسيا

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، عن إطلاق برنامج «صُنّاع اللعب» الذي يستهدف الوصول لـ 100 سفير مجتمعي مؤثر من مختلف فئات المجتمع، بما يمثلون المنتخبات المشاركة في البطولة، لتعزيز المشاركة المجتمعية والوصول للجماهير بشكل مؤثر، وذلك قبل أقل من 6 أشهر على انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وتواصل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة جهودها من أجل إشراك الجماهير بفعالية أكبر قبل وخلال البطولة، انطلاقاً من هدف وشعار البطولة «معاً لنستقطب آسيا»، ومن خلال مبادرة «صُنّاع اللعب» تمنح اللجنة المحلية المنظمة الفرصة لأفراد المجتمع المؤثرين والنشطين للمشاركة وإلهام مجتمعاتهم ليكونوا جزءاً من أكبر حدث رياضي في الإمارات، واستقطاب اهتمام الجماهير وتعزيز الزخم حول أهداف ورؤية البطولة.

دور محوري

وفيما تسعى المبادرة إلى الوصول لأفراد المجتمع الأكثر شغفاً وتأثيراً من المقيمين في الإمارات، من جميع دول المنتخبات الأربعة والعشرين المتنافسة، للعب دور محوري كسفراء فخريين للبطولة، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة فتح باب التسجيل للراغبين في الاشتراك من جميع فئات المجتمع عبر البريد الإلكتروني community@asiancup19.ae.

وترحب المبادرة بجميع شرائح المجتمع للمشاركة عبر خمس فئات مختلفة للتسجيل، وهي القيادات الحكومية، الرؤساء التنفيذيون من عالم إدارة الأعمال (الشركات)، الناشطون المجتمعيون، المدارس (الكوادر التدريسية، الطلاب)، إضافة إلى نخبة نجوم كرة القدم.

انضمام النجوم

وتأكيداً على التنوع الجماهيري الدولي والفرص المتاحة لجميع أفراد المجتمع، أعلنت اللجنة المنظمة عن انضمام لاعب كرة القدم الإماراتي السابق أحمد البلوشي، ولاعبة كرة القدم الأسترالية الشابة جسيكا كولين التي تبلغ 15 عاماً، والياباني شينيا ناكامورا، ليكونوا أوائل المنضمين لبرنامج «صُنّاع اللعب»، كما حظيت مبادرة «صُنّاع اللعب» بتجاوب كبير، وأكدت 20 سفارة ومجلس أعمال لدول مشاركة في البطولة، عن اهتمامها بالمشاركة والمساعدة في الترويج لأحدث أخبار البطولة وعروضها والتطورات المنجزة.

اهتمام كبير

من جانبه، قال عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة: «اللجنة المحلية المنظمة تولي اهتماماً كبيراً لتقديم المبادرات التفاعلية الهادفة للترويج الأمثل للبطولة القارية، خصوصاً وأن كرة القدم تمتاز بتنوعها ويشكل انتشارها بين المجتمعات صميم هذه البطولة، ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى دعم الحملات الترويجية ورفع مستوى التفاعل المجتمعي داخل وخارج الإمارات، فضلاً عن ذلك توفير فرصة لإشراك جماهير كافة الدول المتنافسة في البطولة الاستثنائية، كما نسعى للوصول للناشطين المجتمعيين في مختلف القطاعات والفئات، لتقديم رحلة ثرية هدفها تلاحم مجتمعات القارة لصناعة تاريخ جديد للبطولة».

وأضاف: «يشكل إطلاق المبادرة اليوم محطة جديدة في رحلة الترويج للبطولة قبل انطلاق الحدث القاري الأهم للمنتخبات الوطنية الآسيوية، خصوصاً مع بدء العد التنازلي لطرح تذاكر البطولة خلال الفترة القليلة المقبلة، ما يؤكد حرص اللجنة المنظمة على توفير كافة إمكانات ومقومات النجاح للبطولة، عبر مجموعة من المبادرات التفاعلية والاستثنائية، من أجل أن تعيش جماهير المنتخبات الأجواء المميزة للبطولة بشعور الوطن الأم، حيث تمثل بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 فرصة فريدة لتجمع شعوب القارة من خلال كرة القدم، خصوصا وأن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 6 ملايين من الدول المشاركة في البطولة، الأمر الذي سيدعم مبادرة «صُنّاع اللعب» بما يثري مستوى التفاعل والتشجيع لمنتخبات بلادهم».

24

تشهد البطولة في نسختها الجديدة مشاركة 24 منتخباً تمثل نخبة المنتخبات الوطنية في القارة الصفراء، ما يجعل كأس آسيا 2019 النسخة الأكبر حجماً في تاريخ البطولة.