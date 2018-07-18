البرازيلي كورونادو آخر صفقات الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - علي الظاهري، إيهاب زهدي

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة في الثامنة من صباح اليوم، إلى ألمانيا لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي الذي يشتمل على مرحلتين، وتستضيف مدينة دوسلدورف الألمانية، المرحلة الأولى حتى 30 يوليو الجاري، ثم يسافر الفريق إلى هولندا للمرحلة الثانية، والتي تستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

فيما عقدت إدارة نادي الشارقة مؤتمراً صحافياً مساء أمس، بحضور سالم بن عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحسن مصبح عضو مجلس إدارة النادي رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، لتقديم التعاقدات الجديدة لوسائل الإعلام، وتم الكشف خلال المؤتمر عن التعاقد مع 6 لاعبين جدد، وهم مايد محسن مصبح، محمد الشحي، محمد سالم الظاهري، فوزي فايز، والمحترفان الأجنبيان البرازيلي ايغور كورونادو قادماً من نادي باليرمو الإيطالي الذي ظهر أمس لأول مرة للإعلام وهو آخر وأحدث صفقات الشارقة، وريان مينديز لاعب الرأس الأخضر، قادماً من نادي قيصري سبور التركي.

قال سالم بن عبيد الشامسي: «حددنا هدفاً من قبل سنة من خلال استراتيجية مدتها 3 سنوات، وتجاوزنا الثلث، والمؤشرات طيبة ومرضية، والنادي يحمل اسم الشارقة العزيز علينا، والدعم الذي نلقاه من صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، كبير، ونحن محظوظون بأن صاحب السمو حاكم الشارقة، رياضي كبير، كما أن إخواني في مجلس الإدارة الجديد تم اختيارهم بعناية فائقة، وخبرتنا طويلة في كرة القدم، ونحن سنعمل وسيبقى التوفيق بيد الله».

تكامل

أكمل الشامسي: «إن المجلس السابق والحالي مكملان لبعضهما، وعبد الله العجلة وإخوانه أعضاء شركة الشارقة لكرة القدم، كانت لهم جهود كبيرة، ونحن نثق بقدرات محسن مصبح، في رئاسة الشركة في الفترة المقبلة، ونرحب باللاعبين المواطنين في ناديهم، وبالنسبة للمحترفين الأجانب، فنحن سعداء بانضمامهم، ونتمنى انتصارهم مع الفريق وإسعاد جماهير الشارقة العريضة العزيزة علينا، ونحن مستعدون لاستقبال أي نقد، لأن المصلحة واحدة، وأشكر الأندية التي تعاملنا معها في إتمام الصفقات».

أوضح الشامسي: «هناك اختصاصات محددة لكل شركة في النادي والكل يعمل وفق اختصاصه، ونحن نعمل في النادي ونوفر الجو المناسب لمدرب الفريق، والتعاقدات التي تمت جرت عن طريق لجنة فنية وبالاتفاق مع الجهاز الفني، وبما يتناسب مع طريقة عمل المدرب، ونتمنى تحقيق النتائج الطيبة، ولكن من الخطأ الوعد بالمركز، ولكننا نوعد بالمستوى لأنها كرة القدم التي لا تخضع لمعايير مسبقة، وآخر 12 سنة تختلف عن الموسم الأخير، ونتمنى المنافسة ضمن الأربعة الأوائل، والكل ينافس على الكؤوس، وهذا حق مشروع، وهناك عمل للوصول للهدف، ونتمنى التوفيق».

دعم

من جانبه، توجه محسن مصبح بكلمة شكر للحضور، ولإدارة النادي على دعمها المتواصل للفريق، متمنياً التوفيق للفريق في الموسم المقبل، وقال: «نشكر الإدارة السابقة للشركة على جهودها بالتعاقدات مع اللاعبين، والأسماء الجديدة التي تتكلم عن نفسها سواء من مواطنين أو أجانب، ونحن متواجدون لإكمال المسيرة، وأتمنى التعاون من الجميع». أكمل مصبح: «نرحب بجميع اللاعبين الجدد من المواطنين، ونتمنى لهم التوفيق مع المجموعة، وهم جميعاً لديهم الخبرة لفائدة الفريق مع متوسط أعمار 23 سنة للاعبي الشارقة في الموسم المقبل، ونرحب بكورونادو، وهو لاعب طموح، ولديه اسم كبير، وأيضاً مينديز، والذي تفاعل بشكل كبير مع المجموعة الحالية، ونتمنى أن تحقق تلك الصفقات النجاح المنتظر، وما دام باب الانتقالات مفتوحاً فالتعاقدات واردة مع لاعبين مواطنين، وبالاتفاق مع الجهاز الفني».

سعادة

فيما قال كورونادو: «أتمنى تقديم أفضل ما لدي مع الشارقة، ولم أقابل كل اللاعبين والجهاز الفني، وأنا سعيد بوجود لاعبين برازيليين في الدوري الإماراتي، وأنا سعيد بوجودي هنا، وعادة تغيير الفريق أو البلد يأخذ وقتاً طويلاً للتعود على المناخ الجديد، ولكني هنا لا أشعر بالغربة، والطموح سيكون خطوة بخطوة».

أما مينديز فقال: «أشكر رئيس مجلس إدارة النادي على الثقة، وأتمنى تحقيق شيء جيد للنادي، وتحصيل شيء جيد للنادي وللاعبين». بينما قال الشحي: «انتقلت من ناد كبير إلى ناد كبير، وسعيد بالتواجد مع المجموعة الحالية من اللاعبين، والشارقة كان الأكثر جدية في التعاقد معي، وآخر 3 سنوات، كان الشارقة الأكثر إخراجاً للاعبين الصغار، وهذا شيء حفزني بالتواجد معهم، وأن أكون على قدر المسؤولية، وأشكر إدارة النادي، وأتمنى التوفيق للفريق». في حين، أوضح فوزي فايز: «لي شرف التواجد في الشارقة، وأتمنى أن يكون عام خير لنا في الشارقة، ونكون على قدر المسؤولية».

تجربة

كان الفريق قد خاض أول من أمس، آخر تدريباته بالملعب الفرعي باستاد خالد بن محمد بالحزانة قبل السفر، وبحضور إداري كبير تقدمه سالم بن عبيد الشامسي، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحسن مصبح، وناصر سعيد بن عفصان المدير التنفيذي للنادي، ومحمد سعيد بوزنجال عضو مجلس الإدارة في النادي، ووجه عيسى هلال كلمة للاعبين وحضهم خلالها على بذل الجهد والتركيز في تدريباتهم.

4 وديات

تضم بعثة «الملك»، 25 لاعباً إضافة إلى 15 يمثّلون الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون، وينتظر أن يجري الفريق 4 مباريات خلال فترة المعسكر مع أندية الكويت الكويتي والتعاون السعودي وإيندهوفن الهولندي وفريق آخر سيحدد لاحقاً.