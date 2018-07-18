كلباء يوزع الحقائب الإدارية

المصدر: البيان الرياضي

وزع مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الجديد الحقائب الإدارية على الأعضاء الجدد، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد، أمس، برئاسة علي حسين اللوغاني. وانتخب محمد عبيد اليماحي بالإجماع نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتولى هلال محمد النقبي منصب المدير التنفيذي، وفيصل البيرق مديراً مالياً، وعبدالله عبدالرزاق البلوشي مديراً للنادي، واسندت لجنة الألعاب الفردية لسالم خميس المزروعي الذي سيكون مسؤولاً عن اللجنة الثقافية، فيما يتولى عبدالله حسن الدرمكي الألعاب الجماعية ومسؤول الخدمة المجتمعية، ووقع منح منصب مدير الفريق الأول للكابتن محمد عبدالله الزعابي.