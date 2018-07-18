«الصقور» يطلب استعارة عمبر والكعبي

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

تلقى شباب الأهلي دبي، عرضاً من نادي الإمارات، لاستعارة اللاعبين وليد عمبر وعبد العزيز الكعبي، لتدعيم صفوف «الصقور» في الموسم المقبل، وعلم «البيان الرياضي»، أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى درجة متقدمة، وأنه ينتظر أن تحسم قريبا.

يذكر أن عمبر، بدأ مسيرته مع نادي الإمارات، قبل الانتقال إلى شباب الأهلي دبي، واستعاره ناديه السابق الإمارات أكثر من مرة خلال فترة عقده مع «فرسان دبي»، مع العلم أنه تم تجديد عقد عمبر مؤخراً مع شباب الأهلي دبي. فيما ترددت أنباء، عن اقتراب الوحدة من التعاقد مع لاعب شباب الأهلي دبي الواعد، عبد الله النقبي.