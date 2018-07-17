كلباء يوزع الحقائب الإدارية على الأعضاء

المصدر: كلباء - محمد فضل

قام مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الجديد بتوزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء الجدد وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد امس برئاسة علي حسين اللوغاني وتم توزيع المناصب على الأعضاء حيث انتخب محمد عبيد اليماحي بالأجماع نائباً لرئيس مجلس الادارة ، وتولى هلال محمد النقبي منصب المدير التنفيذي وفيصل البيرق مديراً مالياً و عبدالله عبدالرزاق البلوشي مديراً للنادي، وأسندت لجنة الألعاب الفردية لسالم خميس المزروعي والذي سيكون مسؤولاً عن اللجنه الثقافيه فيما يتولى عبدالله

حسن الدرمكي الألعاب الجماعيه ومسؤول الخدمه المجتمعيه، ووقع اختيار منصب مدير الفريق الأول للكابتن محمد عبدالله الزعابي حارس كلباء السابق.

ويواصل المجلس اجتماعاته لاختيار اللجنه الفنيه الخاصه بفريق كرة القدم وبقية اللجان الأخرى ومناقشة الأمور الإدارية والتجهيزات لمعسكر الفريق الخارجي.