الجزيرة يوافق على تمديد إعارة شاهين سرور لكلباء

المصدر: كلباء- محمد فضل

وافق نادي الجزيرة على طلب نادي اتحاد كلباء بشأن تمديد إعارة اللاعب المتميز شاهين سرور الدرمكي لموسم آخر بعد أن أبلى المهاجم بلاء حسناً مع النمور خلال الموسم الماضي.

وساهم الدرمكي مع بقية زملائه في صعود الفريق الأصفر لدوري المحترفين بعد أن حل وصيفاً خلف بني ياس، وسجل شاهين عدداً من الأهداف الحاسمة التي ساعدت النمور كثيراً في حسم أمر البطاقة الثانية لدوري الأضواء والشهرة، و أطلق عليه المراقبين والمحللين لقب هداف الثواني.

من جانبه، أشاد علي حسين اللوغاني، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، بإمكانات الدرمكي والدور الكبير الذي قام به الموسم الماضي برفقة زملائه بصعود الفريق لدروي الخليج العربي، موجهاً الشكر لإدارة نادي الجزيرة لموافقتها على تمديد الإعارة، مشيراً إلى أن اللاعب يعد عنصراً مهماً ضمن تشكيلة المدرب البرازيلي فييرا.